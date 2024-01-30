Turizm emekçileri güç birliği yapacak

Toplantıya HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Ergül Demiral, Gastronomi Yıldızları Derneği Başkanı Hidayet Kızıları, Anadolu Teknik Yöneticileri ve Çalışanları Derneği Başkanı İlhami Yalçınkaya, Akdeniz Gençlik Derneği Başkanı Muhittin Alp ve HOTED Eğitim Komitesi Başkanı Sema Yörütür katıldı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “5-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikler, Alanya Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilecek, bu da ilçenin ev sahipliği yapacağı iki büyük etkinliği beraberinde getirecek. Alanya Belediyesi’nin destekleriyle Başak Fuarcılık öncülüğünde ve özel/kamu kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleşecek olan Alanya Otel, Kafe, Restaurant Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, 5-7 Şubat 2024 tarihleri arasında Cuma Pazarı Çok Amaçlı Fuar ve Etkinlik Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar turizmi, Alanya'nın marka değerine önemli bir katkı sunan bir olgudur. Kış turizminin Alanya'da daha fazla gelişmesini sağlayacak olan Fuar Turizmi için, Alanya'da bir Fuar ve Kongre Merkezi'nin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu tür organizasyonlarda, kurum ve kuruluşların aktif rol alması son derece önemlidir. Yeni yapılacak olan fuar merkezindeki alt yapı, internet, elektrik, tuvalet gibi ihtiyaçların güçlü olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, fuar katılımcılarının konaklama olanaklarının çoğaltılması ve desteklenmesi de gerekmektedir.



Bu büyük etkinlik, Alanya'nın turizm potansiyelini artırmak ve çeşitlendirmek adına önemli bir adımdır. Turizm sektöründeki emekçilere ve sivil toplum kuruluşlarına, kurumlara etkinliklerin başarısı için bir araya gelme çağrısında bulunarak, Alanya'nın turizm alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu. Gerçekleşecek olan fuar için emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi” ifadelerine yer verildi. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber MERKEZİ