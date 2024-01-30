ALKÜ hamleye paydaş oldu

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen ve “Milli Teknoloji Hamlesi”ne yön verecek gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan dijital öğrenme platformu “Sektör Kampüste Programı”na, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülüğünde paydaş oldu. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Sektör Kampüste Programı kapsamında Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğrencileri için açılacak dersler; Bilgisayar Mühendisliği bölümünde “Açık Kaynak Araçlar ile Ağ Güvenliği”, Endüstri Mühendisliği bölümünde de “Süreç Yönetimi” ile “Keşifsel Veri Analizi ve Veri” olarak belirlendi. Sektörde alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek bu derslerin koordinatörlüğü, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilecek. ALKÜ Sektör Kampüste Program koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kübra Uyar olurken Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Gürkan Çelik ve ders koordinatörleri Doç. Dr. Hacer Yumurtacı Aydoğmuş, Dr. Öğr. Üyesi Kübra Uyar ve Öğr. Gör. Nilgün İnce olarak belirlendi.



DEKAN GÜMÜŞ: ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İLİŞKİSİNİ GENİŞLETİYORUZ



Program ve ders koordinatörleri ile bir araya gelen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Sektör Kampüste Programı’yla öğrencilere özellikle staj ve istihdam konusunda sektörün beklentisini de değerlendirme fırsatı sunmuş olacaklarını belirtti. Program hakkında bilgilendirme yapan Dekan Gümüş, “ Türkiye'de ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak amacıyla hayata geçirilen Sektör Kampüste Programı, sektör çalışanları ile üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Program, üniversite öğrencilerinin güncel bilgileri sektördeki profesyonellerden öğrenmesine imkân sağlarken üniversite-sanayi iş birliklerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. ALKÜ olarak bizler de bu programa paydaş olarak üniversite-sektör ilişkisini daha da genişletmiş olacağız. Programı hayata geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, programa katılmamızda bizlere öncü olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ