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'Günübirlik kiralama' buluşması

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Konutların turizm amaçlı kiralanması ile ilgili bilgilendirme toplantısı ALTSO'nun ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi

'Günübirlik kiralama' buluşması mask
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TOPLANTIYA ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı İlknur Köker, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Seven, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.


KURAL: BAŞKANIMIZ ERAY ERDEM’İN BÜYÜK EMEKLERİ VAR


Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili ALTSO olarak yaptıkları faaliyetleri katılımcılarla paylaştı. Başkan Kural, “Kayıt dışı kazancın engellenmesi olarak hazırlanan kanun tasarısının ilk haliyle yasalaşması halinde turizm sektörü üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı ve ülkemizin turizm gelirlerini de aynı şekilde olumsuz etkileyeceğini her platformda dile getirdik. Odamızda sektör temsilcileri ile STK’lar ve siyasi partilerin ilçe başkanları ile “Ortak İrade ve Güç birliği” toplantıları gerçekleştirdik” dedi. Başkan Kural, Alanya’da gerçekleştirilen toplantıların ardından ALTSO Başkanı Eray Erdem’in sık sık Ankara çıkarması yaptığını hatırlatarak, “Başkanımız Eray Erdem, özellikle Konutların kiraya verilmesinde kat maliklerinin tamamının onayının istenmesinin bu işi profesyonel yapan firmaların bile faaliyetlerini sona erdireceğini ve adeta teklifin bir yasaklama kararına dönüşeceği ile ilgili Ankara’da önemli taleplerde bulundu. Başkanımızın Ankara ziyaretlerindeki talepler dikkate alındı ve tam da talep ettiğimiz gibi “Site yönetim planı içerisinde günü birlik kiralamalar ile ilgili bir düzenleme yapılmış olması yeterli kabul edilebilir” şeklinde değişiklik yapıldı. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.


TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ


Başkan Kural’ın ardından Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Seven sunumunu gerçekleştirdi. Şube Müdürü Seven, konuşmasına Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi ile başlayarak “Kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere en fazla yüz gün süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı veya konutun bulunduğu ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeye Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi denir” dedi.
Hangi faaliyetler için izin belgesinin zorunlu olduğunu da açıklayan Seven, “Kiralanan konutun kullanıcı tarafından hangi amaçla kullanılacağına bakılmaksızın, konutların 100 gün ve daha kısa süreli kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama izin belgesi alınması zorunludur” dedi. Şube Müdürü Seven, sunumunun devamında, başvuru süreci ve kanun ile ilgili diğer konularda katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. Seven’in sunumunun ardından soru-cevap gerçekleştirildi. ( Haber MERKEZİ

Kaynak: Haber MERKEZİ

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30 Oca 2024 - 03:15 - Gündem

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