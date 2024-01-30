'Fiyat etiketi' alarmı

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile Fiyat Etiketi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. MATSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Başkan Yardımcısı Ali Özen, 17. Meslek Komitesi Başkanı Habip Yıldız ve oda üyeleri katıldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ndeki değişiklikle 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe, pastane vb. işletmelerde fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara konulmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, üyelerin bu konuda sıkıntı yaşamaması için toplantıyı organize ettiklerini söyledi.



Başkan Güngör, "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre; tarife ve fiyat listelerine ilişkin Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişikliği hakkında yapılan bu toplantı ile üye işletmelerin tam ve doğru olarak aydınlatılması amaçlamaktadır. 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle beraber tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor" diye konuştu. Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmelerinin önemine vurgu yapan Başkan Güngör, bunun hem işletmeler hem de tüketici için önemli olduğunu söyledi. Başkan Güngör, "Ticaret İl Müdürlüğü uzmanlarımıza ve seminere katılan üyelerimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Toplantıda Antalya Ticaret İl Müdürlüğü uzmanları tarafından fiyat etiketi ile ilgili bilgilendirme yapılarak 1 Ocak 2024 itibari ile lokanta, restoran, kafe, pastane vb. işletmelerde fiyat listesi ve menülerin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstünde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacağı kaydedildi. Uzmanlar konuyla ilgili detaylı bilgiler aktardı. İnteraktif ve verimli geçen toplantıda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. (DHA)

Kaynak: DHA