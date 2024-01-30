Corendon Airlines hedef büyüttü

2024'TE TÜRKİYE İÇİN 2.4 MİLYON KOLTUK PLANLADIK



Sabah'tan Betül Alakent'e değerlendirmelerde bulunan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2023 yılında Türkiye'ye yaklaşık 2 milyon turist getirdiklerini belirterek, "Hem tur operatörü hem havayolu tarafında rakamlar önceki sene ile yakın durumda. Yıla sayının daha yüksek olması beklentisiyle başlamıştık, fakat şubat ayında yaşanan büyük deprem Türkiye'ye olan talepte bir süre durağanlık yarattı. Bunun da etkisiyle sezon daha geç başlasa da temmuz ve ağustos aylarında talep beklenen seviyelere ulaştı" ifadelerini kullandı. "Turizm sektörü açısından 2024, beklentinin yüksek olduğu ve planların buna göre yapıldığı bir sene" diyen Karaer, "Fakat global konjonktürde mevcut olan ve bir süredir stabil olmayan ekonomik durumun etkisi de yüksek. Tur operatörü tarafında başta Türkiye olmak üzere diğer popüler tatil destinasyonlarına olan talebin 2023'e kıyasla daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Planlarımızı ve yatırımlarımızı buna göre şekillendirdik. 2024 senesinde Türkiye'ye 2.4 milyonluk koltuk kapasitesi sunacağız" ifadelerini kullandı. Karaer, sözlerine şöyle devam etti: "Havayolu olarak ise 2024 yılında Almanya'da artan rekabet koşullarına rağmen, sunduğumuz direkt uçuş çeşitliliği ve hizmet kalitemiz ile bu pazardaki payımızı korumayı hedefliyoruz. Diğer yandan operasyonumuzun görece yeni olduğu fakat başarılı sürdürdüğümüz İngiltere ve Polonya pazarlarındaki büyümemize de devam edeceğiz." Otel yatırımları hakkında da bilgi veren Karaer, "Amsterdam'da Benelux'un en büyük oteli de dâhil olan 3 otelimiz, Curaçao'da biri kendi yatırımımız olmak üzere 2 otelimiz ve Türkiye'de biri Antalya ve biri Kemer'de olmak üzere 2 otelimiz mevcut. 2023'te iyi bir sezon geçirdik" diye konuştu. Karaer, "Filomuzu yeni teknoloji uçaklarla yenilemeye ve gençleştirmeye devam ediyoruz. Karayipler Curaçao adasında kendi yatırımımız olan ikinci otelimiz The Rif at Mangrove Beach'in açılışını da gerçekleştirdik" dedi. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı