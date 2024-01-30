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2023’te online turizm harcamaları arttı

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2023 YILINDA online turizm harcamaları yüzde 86 artışla 292 milyar TL’ye ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılının Ocak-Aralık döneminde Türkiye’de, yerli ve yabancı kartlarla yapılan online turizm hizmetleri alımları yüzde 86 arttı.

2023’te online turizm harcamaları arttı mask
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292 milyar TL’yi aşan alımlar 2022’de 157 milyar dolayında gerçekleşmişti. Online turizm harcamaları dolar bazında ise 12,3 milyar dolara yaklaştı.

Bu dönemde, online olarak kartlarla yapılan işlemlerde uçak bileti alımları dolar bazında yüzde 14 artarken konaklama harcamaları yüzde 44, otobüs bileti harcamaları yüzde 49 ve rent a car harcamaları da yüzde 56 yükseldi. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel

# yüzde, 2022

30 Oca 2024 - 02:11 - Turizm

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