2023’te online turizm harcamaları arttı

292 milyar TL’yi aşan alımlar 2022’de 157 milyar dolayında gerçekleşmişti. Online turizm harcamaları dolar bazında ise 12,3 milyar dolara yaklaştı.
Bu dönemde, online olarak kartlarla yapılan işlemlerde uçak bileti alımları dolar bazında yüzde 14 artarken konaklama harcamaları yüzde 44, otobüs bileti harcamaları yüzde 49 ve rent a car harcamaları da yüzde 56 yükseldi. (Kaynak: Turizm Güncel)
Kaynak: Turizm Güncel
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.