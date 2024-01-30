2023’te online turizm harcamaları arttı

292 milyar TL’yi aşan alımlar 2022’de 157 milyar dolayında gerçekleşmişti. Online turizm harcamaları dolar bazında ise 12,3 milyar dolara yaklaştı.

Bu dönemde, online olarak kartlarla yapılan işlemlerde uçak bileti alımları dolar bazında yüzde 14 artarken konaklama harcamaları yüzde 44, otobüs bileti harcamaları yüzde 49 ve rent a car harcamaları da yüzde 56 yükseldi. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel