Erman Toroğlu'ndan bomba itiraf: Evde çıplak geziyorum

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu evinin kapılarını Evrim Akın'ı açtı. Kendisinden 35 yaş küçük eşiyle birlikte dekore ettiği evde aynalar en çok dikkat çeken aksesuar oldu.
'AYNADA FİLM VAR SANIYORDUM.MEĞER...'
Erman Toroğlu, salondaki camların bazılarının içine film yaptığını söyledi. "Ben evin içinde çıplak geziyorum arkadaşlarla muhabbet oluyor filan bir gün otelin müdürü telefon açtı; "Hocam sizin camlar filmli değil miydi?" 'Evet hocam' dedim. 'Ne filmi karşımda çırılçıplak geziyorsun' deyince hemen şu koltuğa oturdum. Filmciyi çağırdım meğer filmleri ters yaptırdım demez mi... Şaka gibi..." diyen Toroğlu'na Evrim Akın, daha sonra yatak odasını da gezdi ve boydan boya aynalarla dolu odaya girince "Ama tavanda yok." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.