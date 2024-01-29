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Erman Toroğlu'ndan bomba itiraf: Evde çıplak geziyorum

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Kariyerine futbol yorumcusu olarak devam eden eski hakem Erman Toroğlu, ünlülerin evini gezen Evrim Akın’ı, İstanbul'daki Boğaz manzaralı evinde misafir etti. Yaptığı itirafta gündeme oturdu.

Erman Toroğlu'ndan bomba itiraf: Evde çıplak geziyorum mask
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Futbol yorumcusu Erman Toroğlu evinin kapılarını Evrim Akın'ı açtı. Kendisinden 35 yaş küçük eşiyle birlikte dekore ettiği evde aynalar en çok dikkat çeken aksesuar oldu.

'AYNADA FİLM VAR SANIYORDUM.MEĞER...'

Erman Toroğlu, salondaki camların bazılarının içine film yaptığını söyledi. "Ben evin içinde çıplak geziyorum arkadaşlarla muhabbet oluyor filan bir gün otelin müdürü telefon açtı; "Hocam sizin camlar filmli değil miydi?" 'Evet hocam' dedim. 'Ne filmi karşımda çırılçıplak geziyorsun' deyince hemen şu koltuğa oturdum. Filmciyi çağırdım meğer filmleri ters yaptırdım demez mi... Şaka gibi..." diyen Toroğlu'na Evrim Akın, daha sonra yatak odasını da gezdi ve boydan boya aynalarla dolu odaya girince "Ama tavanda yok." dedi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra

29 Oca 2024 - 23:51 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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