- Asayiş

Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Antalya'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Rıza Kaya (49) hayatını kaybederken, otomobildeki anne ve oğlu ağır yaralandı.

Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var mask
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Mehmet A. (29) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Rıza Kaya idaresindeki kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar ile kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 

KAMYONETE SIKIŞTI

Kazada motor bölümü hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Mehmet A. ve annesi Emine A. ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırken, çarpışma sonrası şarampole kayan kamyonetin ön kısmında sıkışan sürücü Rıza Kaya (49) ise hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor. 

Kaynak: DHA

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29 Oca 2024 - 23:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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