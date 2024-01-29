Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mehmet A. (29) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Rıza Kaya idaresindeki kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar ile kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

KAMYONETE SIKIŞTI

Kazada motor bölümü hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Mehmet A. ve annesi Emine A. ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırken, çarpışma sonrası şarampole kayan kamyonetin ön kısmında sıkışan sürücü Rıza Kaya (49) ise hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA