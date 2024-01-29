Korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi; 1 yaşındaki bebek öldü

Muhammet Curuk yönetimindeki 06 YBT 01 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobilde Curuk ailesinden anne Aylin (34) ile oğlu Recep Aslan ve kızları A.N. (12) ile G. Curuk (7) yaralandı. Sürücü Muhammet Curuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNENİN DURUMU AĞIR
İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Anne Aylin Curuk'un durumu ağır olduğu bilgisi aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.