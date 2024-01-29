Erdoğan: Gençlerin önünü her alanda biz açtık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir'de düzenlediği "Gençlik Aşkıyla" programında gençlerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın, Adana, Kahramanmaraş Büyükşehir adaylarının gençlik kollarından yetişme olduğunu belirten Erdoğan, "Bürokraside, üniversitede, iş dünyasında partimizin gençlik kollarında birlikte çalıştığımız binlerce isim biliyoruz. Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık." dedi.

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı işe ne dediler? 'Turistik gezi'. Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ HER ALANDA BİZ AÇTIK"

"Hamza Dağ kardeşimiz gençlik kollarından yetişme ve bizim şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Adana, Kahramanmaraş Büyükşehir adaylarımız aynı şekilde gençlik teşkilatımızdan yetişme. TBMM Grubumuzda gençlik kollarından yetişme 20'den fazla milletvekilimiz var. Aynı şekilde Meclisteki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti sıralarında oturuyor. Bürokraside, üniversitede, iş dünyasında partimizin gençlik kollarında birlikte çalıştığımız binlerce isim biliyoruz. Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Tabii bunun için sizlerin kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda ben, sizlere güveniyorum.

"31 MART GECESİNİ AYDINLATACAKSINIZ"

Siz, şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz? Ve artık Eskişehir'i şu karanlık bahtından kurtarmaya hazır mıyız? Siz bu kararı verdikten sonra mesele bitmiştir.

"KADINLAR İÇİN KIRAATHANE YAPACAĞIZ"

Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi, gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar sadece bu işin lafını etmeyi bilir. Onlar sadece bu işin istismarını yapmayı bilir. Onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir.

Çeşitli büyüklükte 621 millet kıraathanesi ve kütüphanesi. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız. Kadınlar için kıraathane yapacağız. Çünkü AK Parti, bir farklılığın ortaya çıktığı oluşum. Donanımlarıyla beraber 555 gençlik merkezi ve 541 bilgi evi, hayatın lezzetlerini tadabilmeleri için 525 yöresel lezzet mekanı, çok amaçlı faaliyetlere hizmet edecek 464 konferans salonu ve 256 tiyatro salonu, gelişmelerine katkıda bulunmak için 205 müze, 76 bilim merkezi, 51 dijital kütüphane, diğer birimlerle birlikte yaklaşık 4 bin 300 tesisi sunduk.

"ÜÇ GİDİŞ, ÜÇ GELİŞ OTOYOLLARI KİM YAPTI?"

Şu, üç gidiş, üç geliş otoyollar. Kim yaptı? Bunların böyle bir şeyi var mı? Yok. Üniversite, şehir hastanesi. Bunları kim yaptı? Yine biz. Ya nerede bunlar? Bunlar niye yapmaz? Biz yaparız, onlar yıkar. Aradaki fark bu. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte benim derdim ne biliyor musun? Buranın belediye başkanıyla el ele vererek yapabildiğimiz en ufak bir şey yok. Ama şimdi diyorum ki, Nebi Hatipoğlu kardeşimizle el ele verip bir taraftan yerel yönetim, bir taraftan merkezi yönetim olarak el ele vereceğiz, Eskişehir'i çok daha farklı bir şekilde uçuracağız. Daha bakanlıklarımızın ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını saymıyorum bile.

"ALPER GEZERAVCI'NIN YAPTIĞI İŞE NE DEDİLER?"

Mesela uzay çalışmalarımızda yeni ve tarihi bir adım olan astronot yetiştirme programımızın ikinci ismi de bir gencimizdir. Ama bakıyorsunuz birilerinin gündemi de önceliği de başka. Kafaları öylesine karışık, kalpleri öylesine nasır tutmuş durumdaki, milletin ortak sevinçlerinden rahatsızlık duyacak, ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı bir haldeler. Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı işe ne dediler? 'Turistik gezi'. Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu, turistik gezi değil. Bu, sizleri bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır.

"KENDİ ROKETİMİZLE ASTRONOTLARIMIZI UZAYA GÖNDERECEĞİZ"

Tabii bu işler bay bay Kemal'in musluk açılışına benzemez. Ne yapıyordu? İstanbul'daki başkanları alıyor, götürüyor İstanbul'a, orada musluk açılışı yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Buradaki gibi bol bol heykel dikmeye gidiyor. İnternet üzerinden yaptıkları toplantıyı teknoloji devrimi sanmaya, başkalarının bitirdikleri işin düğmesine basıp, sahiplenmeye benzemez bu. Bu işlerin her birinin arkasında çok büyük vizyon, çok büyük hazırlık, çok büyük emek, çok büyük gayret var. Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi roketimizi işte bu programlarla yetiştirdiğimiz astronotlarımızla uzaya göndereceğiz. Bakalım o zaman bu güruh, kendi roketimize nasıl bir kulp takacak, yaşayıp göreceğiz.

"BU GECEKONDULAR, ÇARPIK YAPILAŞMA, ESKİŞEHİR'E YAKIŞIYOR MU?"

Eskişehir'de bunların yaptığı ne var? Çünkü yönetim dediğiniz zaman akla altyapı gelir, üstyapı gelir. Peki bunlarda bu var mı? Yok. Şimdi biz inşallah Nebi kardeşimle bir taraftan yerel idareyi alacağız, onunla birlikte Tepebaşı, Odunpazarı, diğer ilçeler bunları toparlayacağız ve merkezi yönetim olarak da biz onların yanında olacak ve Eskişehir'in ne eksiği varsa, buraya gelirken şimdi baktık ki kentsel dönüşüm noktasında atılmış bir adım yok. Yahu ne işe yarıyorsun sen? Bu gecekondular, çarpık yapılaşma, Eskişehir'e bu yakışıyor mu? Yakışmıyor. Öyleyse Eskişehir'i yeniden ayağa farklı bir şekilde kaldırmak için nasıl spor tesislerini Eskişehir'e biz yaptıysak inşallah kentsel dönüşümle de Eskişehir'imizi farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız.

Kaynak: MYNET