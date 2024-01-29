- Asayiş

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı mask
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 K.B. idaresindeki servis minibüsü ile bulvar üzerinde seyir halinde olan T.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu servis minibüsü şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü T.A.’yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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29 Oca 2024 - 23:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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