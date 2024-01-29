Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

K.B. idaresindeki servis minibüsü ile bulvar üzerinde seyir halinde olan T.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu servis minibüsü şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü T.A.’yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA