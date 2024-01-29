CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı. Aynı zamanda İzmir'in ilçeleri için de başkan adayları belirlendi.

Aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP'de iki günlük İzmir mesaisi bugün MYK toplantısının ardından PM toplantısıyla devam etti. CHP MYK toplantısında yapılan değerlendirmelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi ve onay için PM oylamasına sunulması uygun görüldü. MYK toplantısında İzmir'in ilçelerinin belediye başkan adayları da belirlendi ve PM oylamasına sunuldu. PM toplantısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına Cemil Tugay'ın gösterilmesi kararlaştırıldı.

PM kararına göre CHP'nin İzmir ilçe adayları da şöyle oldu:

"Selçuk- Filiz Şengel Ceritoğlu, Çeşme - Lal Denizli, Aliağa - Çağatay Güç, Beydağ - Şakir Başaran, Foça - Saniye Bora Fıçı, Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay, Karaburun - Nurşen Balcı, Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, Kemalpaşa - Mehmet Türkmen, Menderes - İlkay Çiçek, Balçova - Onur Yiğit, Bayraklı- İrfan Önal, Bayındır - Davut Akarsu, Bornova: Ömer Eşki, Buca: Görkem Duman, Dikili: Adil Kırgöz, Gaziemir: Ünal Işık, Güzelbahçe - Mustafa Günay, Kınık - Sema Bodur, Seferihisar - İsmail Yetişkin, Narlıdere - Erman Uzun, Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ödemiş - Mustafa Turan, Urla - Selçuk Balkan, Bergama - Tanju Çelik, Çiğli: Anıl Feroğlu, Kiraz: Nasuh Coşkun."

Kaynak: DHA