Isınmak isterken canından oldu

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'taki müstakil evde yaşayan Hürü Bayram'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Bayram'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Hürü Bayram'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.