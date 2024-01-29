Boşanma aşamasındaki karısı ve çocuklarının yaşadığı evi sattı

Boşanma aşamasındaki eşi evi sattı; ikizleriyle sokakta kaldı

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ü.Y. ile 14 yıl önce evlendiği Rus asıllı Türk vatandaşı Hanna Y., iddiaya göre; şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık tartışmaya başladı. Ü.Y., 2 ay önce çıkan bir tartışma sonrası evden ayrıldı. Bunun üzerine boşanma davası açan Hanna Y., ikiz kızları E. ve H. (11) ile Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki dairelerine yerleşti.

İCRA MEMURLARI EVE GELDİ

Bugün öğle saatlerinde gelen icra memurları Hanna Y.'ye, eşi Ü.Y. tarafından evin satıldığı ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Asansörlü taşımacılık firması ile eşyalar evin bahçesine çıkarılırken, ikiz kızları ve Hanna Y. evden çıkarıldı. Üzerlerindeki pijamalarla eşyaların yanında gözyaşı döken anne ve kızları, gidecekleri yerlerinin olmadığını, soğuk havada ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

'BABAMA YALVARDIM'

İkizlerden H.Y., "Babamı aradım, yalvardım. 'Yapma' dedim. Ancak o bana 'Sokakta kalın, bana ne' dedi. Bizi terk etti ve annem de çalışmıyor. Zor durumda kaldık" dedi.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİLER

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Hanna Y. ve kızlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, geçici sığınma yeri temin etmek için çalışma başlattı. Doç. Dr. Ü.Y. ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. (DHA)

Kaynak: DHA