29 Oca 2024 - 21:41- Magazin G:

Kıvanç Tatlıtuğ ailesiyle birlikte Londra'ya taşınıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti, oğullarının eğitimi için Londra'ya taşınmaya karar verdiklerini açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ailesiyle birlikte Londra'ya taşınıyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınma kararı aldı. 2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe’nin eğitimine önem veren Tatlıtuğ çifti, benzer bir adımı atan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden ilham almış. İstanbul’daki işleri devam etmesine rağmen çift, Kurt Efe ile birlikte yılın büyük bir bölümünü Londra’da geçirecek.

Geçtiğimiz hafta Başak Dizer Tatlıtuğ, iş ortağı ve yakın arkadaşı Deniz Marşan ile birlikte Londra’da ev alışverişi yapmak üzere şehre gitti. Öğrendiğime göre, Kıvanç Tatlıtuğ’un şu anda devam eden dizisinin bitmesinin ardından aile Londra’ya taşınacak.

Ancak Tatlıtuğ çifti tamamen İstanbul’u terk etmiyor. İstanbul’daki evlerini ve düzenlerini koruyacaklarını belirten çift, yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe’nin eğitim hayatına Londra’da başlamasını istiyor.

Kaynak: HÜRRİYET

# Kıvanç Tatlıtuğ, taşınma, Londra, oyuncu, İstanbul, Gelen, eğitim

29 Oca 2024 - 21:41 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Karısının çıplak pozlarını paylaşmıştı; sonraki hamlesi herkesi şaşırttı mask
Karısının çıplak pozlarını paylaşmıştı; sonraki hamlesi herkesi şaşırttı
Mini kırmızı elbisesiyle gündeme oturdu mask
Mini kırmızı elbisesiyle gündeme oturdu
Cem Karaca'nın Gözyaşları fiilminin galasından sonra oyuncular birbirine girdi mask
Cem Karaca'nın Gözyaşları fiilminin galasından sonra oyuncular birbirine girdi
Volkan Konak'tan şok açıklama! 'Şarkı söylemem... mask
Volkan Konak'tan şok açıklama! 'Şarkı söylemem...
Yargı'ya flaş transfer! mask
Yargı'ya flaş transfer!
Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti yönetiminden açıklama geldi mask
Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti yönetiminden açıklama geldi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber