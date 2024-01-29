29 Oca 2024 - 21:28- Gündem G:

Prof Dr. Görür'den yeni uyarı! İşte deprem riski artan şehirler

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir deprem uyarısı geldi. Prof. Dr. Görür deprem riski artan illeri sıraladı.

Prof Dr. Görür'den yeni uyarı! İşte deprem riski artan şehirler mask
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Doğu Anadolu Fay (DAF) hattına dikkat çeken Görür, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak ve Gaziantep’te ‘ deprem tehlikesinin arttığını’ söyledi.

Görür şöyle konuştu: Güneydoğu’da deprem üreten iki tehlike var. Bunlardan biri Doğu Anadolu Fayı, diğeriyse Bitlis-Zagros bindirme kuşağı… Yani Güneydoğu’yu sınırlayan dağlık bölge. Adıyaman’dan başlayıp Hakkari’ye kadar giden Arap Platformu’nu sınırlayan dağlık bölge. Orası da bir tektonik kuşaktır. Arap Levhası’yla Doğu Anadolu’nun ve Anadolu’nun levhasının sınırıdır. Bu şekildeki levha sınırı bölgeleri depremler üretirler.

İŞTE RİSKİ ARTAN ŞEHİRLER

Adıyaman, Diyarbakır ve Hakkari kendilerini birinci derecede tehdit eden bindirme kuşağına bağlı bir tehlikeye maruz kalmadılar. Doğu Anadolu Fayı(DAF) 'nın kırılması sonucu etkilendiler. Adıyaman DAF’a çok yakın etkilendi. Diyarbakır da etkilendi, evler yıkıldı. O kuşaktaki Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep… DAF ve bindirme hattı levha sınırıyla ilişkili ve onları karakterize ediyor. Dolasıyla hep aktif ve bunlar deprem ürettiği zaman bu bölgeyi etkiler. Bu dediğim DAF’a çok yakın yerlerdeki kentler… Dolasıyla onlar cidden tehlikeli. DAF üzerinde olan deprem bindirmeyi daha tehlikeli hale getirdi.

'15 SENEDE DEPREME DİRENÇLİ HALE GELEBİLİRİZ'

Görür, "Bütün partililer benimle deprem konusunda konuştular, dinlediler, not aldılar. Ben de bütün partililere açık görüşle yaklaştım. Kendilerini bu konuda bilgilerimle aydınlatmak ülke görevidir" diye konuştu. "İnsanlarımız ölmesin, deprem parti ayırt etmiyor. Göçük altında kalan insanların parti hesabı yok. Ölmemeleri mümkün" diye uyaran Görür, "Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Yarın başlayın deseler yarın başlarız 15 senede bütün Türkiye’yi deprem dirençli hale getiririz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# türkiye, deprem

29 Oca 2024 - 21:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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