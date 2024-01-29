29 Oca 2024 - 21:27- Magazin G:

Şarkıcı Alişan ameliyat oldu!

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Şarkıcı Alişan, konsere giderken yolda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan şarkıcı apandist ameliyatı oldu.

Şarkıcı Alişan ameliyat oldu! mask
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Şarkıcı Alişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki düzenlenen konseri için yola çıktı. Yolculuk sırasında aniden rahatsızlanan şarkıcı Alişan, Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

APANDİSİT AMELİYATI OLDU

Şarkıcı Alişan'ın apandist ameliyatı olduğu öğrenildi. Alişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği belirtildi.

Alişan'ın hastaneden görüntüsünü eşi Buse Varol paylaştı. Varol, paylaşıma "Maşallah" notunu düştü.

Kaynak: MYNET

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29 Oca 2024 - 21:27 - Magazin

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