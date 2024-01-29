Ünlü dizinin başarılı oyuncusu uyuşturuyla yakalandı

Ünlü oyuncu Paul Anderson, kokain ile yakalandı. Anderson'un dört farklı uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilirken, ünlü oyuncunun iddiaları kabul ettiği belirtildi.
PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Daily Mail'in haberine göre; Anderson, evinin yakınındaki bir bara gidince yakalandı. Barın sahibi, ünlü ismin girdiği tuvaletten kokain dumanı geldiğini fark ettiğini ve polise haber verdiği öğrenildi. Anderson, Londra'daki bir mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.
Kaynak: DAILY MAİL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.