Ünlü dizinin başarılı oyuncusu uyuşturuyla yakalandı

Ünlü oyuncu Paul Anderson, kokain ile yakalandı. Anderson'un dört farklı uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilirken, ünlü oyuncunun iddiaları kabul ettiği belirtildi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Daily Mail'in haberine göre; Anderson, evinin yakınındaki bir bara gidince yakalandı. Barın sahibi, ünlü ismin girdiği tuvaletten kokain dumanı geldiğini fark ettiğini ve polise haber verdiği öğrenildi. Anderson, Londra'daki bir mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DAILY MAİL