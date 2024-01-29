29 Oca 2024 - 21:21- Magazin G:

Ünlü dizinin başarılı oyuncusu uyuşturuyla yakalandı

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Peaky Blinders dizisinde Arthur Shelby karakterini canlandıran Paul Anderson, uyuşturucu madde bulundurmak nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Ünlü dizinin başarılı oyuncusu uyuşturuyla yakalandı mask
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Ünlü oyuncu Paul Anderson, kokain ile yakalandı. Anderson'un dört farklı uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilirken, ünlü oyuncunun iddiaları kabul ettiği belirtildi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Daily Mail'in haberine göre; Anderson, evinin yakınındaki bir bara gidince yakalandı. Barın sahibi, ünlü ismin girdiği tuvaletten kokain dumanı geldiğini fark ettiğini ve polise haber verdiği öğrenildi.  Anderson, Londra'daki bir mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DAILY MAİL

# haber, oyuncu

29 Oca 2024 - 21:21 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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