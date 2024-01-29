Gazipaşa Cumhur İttifakı Adayı DİM TV'de konuştu: "Gazipaşa'yı 5 yıl boyunca yeniden kaderine terk edemezler"

ALANYA televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşam merceğine yerel seçimi aldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın bu akşamki canlı yayın konuğu Cumhur ittifakı (MHP) Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy oldu. Aksoy, DİM TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında “Gazipaşa için projeleri nelerdir? Seçilme şansını nasıl görüyor? Gazipaşa’nın turizm geleceğini nasıl görüyor?” gibi önemli sorular ve daha fazlasını yanıtladı.

İşte Cumhur ittifakı (MHP) Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy'un açıklamalarından satır başları:

MUSTAFA AKSOY KİMDİR?



1979 yılında Gazipaşa'da doğdum. Siyaset ile fikri anlamda Ülkü Ocakları'nda tanıştım. Gazipaşa'da Ülkü Ocakları başkanlığı yürüttüm. Antalya'da il başkanı olarak yürüttüm. Hala partimizin MYK üyesi olarak görev yapmaktayım. Şimdi de cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın verdiği yetki ile çocukluğumun geçtiği memleketime hizmet etmek için bu yola çıktım.



GAZİPAŞA'DA İTTİFAK SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?



Cumhur İttifakı rastgele kurulmuş bir ittifak değil. Bu ittifak 15 Temmuz'u bir milat olarak aldığımızda, genel başkanımızın ve cumhurbaşkanımızın ortak aldığı bir karardır. 7 Ağustos Yeni Kapı ruhu ile yine başka partilerin de olduğu bir ittifaktı aslında. Geçtiğimiz yerel seçime de ittifakla girdik. Şimdi iki parti 31 Mart seçimlerine ittifak içerisinde giriyor. Türkiye genelinde ittifak yapıyoruz. 28 büyükşehirde ve 24 il belediyesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı var. 22 il belediyemizde demokratik bir yarışa giriyoruz. 7 il belediyemizde ise Milliyetçi Hareket Partisi adayı ile giriyoruz. Ancak Antalya'da 19 ilçemizin 5'inde ittifak MHP'li belediye başkan adayları ile seçime giriyor. 14 ilçede AKP'li adaylar ile seçime giriyoruz. Her partide adaylar müracaat ederler. Kendi ilçemde AKP'de 5 kişi aday adayı oldu. MHP'de 3 kişi aday adayı oldu. Görüşmeler neticesinde Gazipaşa, Alanya, Korkuteli, Finike ve Demre ilçelerinde MHP'den adaylar çıktı. Elbette AKP içerisindeki birbirinden değerli arkadaşlarımız çalışma göstermiştir, destekçileri olmuştur ancak iki liderimiz bir karar verdikten sonra aday arkadaşlarımız kenetlenmiştir. Bizde ayrılık olmaz. Dolayısıyla onlar da bizimle beraber. Fikirleri bizim için çok önemlidir. Gazipaşa'yı yönetmek için hepimiz bir olacağız. Rakiplerimizin ayrılık içindeymişiz gibi algı yaratmaları normaldir. Biz 55 yıllık köklü bir siyasi partiyiz. Saha tecrübemiz çok.



'ADİL BEY CUMHUR İTTİFAKININ DOKUSUNA ZARAR VERMEZ'



Adil Çelik bizim için önemli. Gazipaşa'ya önemli hizmetleri oldu. Ben de zamanında ona destek verdim, seçim çalışmalarına katıldım ama kendisi kaybetti. Hekimlik görevine döndü ve hizmet ediyor. Adaylık en doğal hakkıdır ama bundan medet umarak kriz var gibi algı oluşturmaya çalışıyorlarsa yanılırlar. Adil Bey Cumhur İttifakının dokusuna zarar vermez.



VİZYON PROJENİZ NEDİR?



Ben Gazipaşa'ya baktığımda, "Sorun ve problemler nelerdir? Tüm halkımızın sorunları nelerdir? Bizden neler istiyorlar?" gibi sorularla sahada çalışma yürüttüm. Vatandaşlara kamuoyu anketi yaptık. Önümüzdeki hafta proje ekibimiz 53 mahallede sokak sokak dolaşarak vatandaşlardan fikir alacak ve bir plan yapacağız. 52 başlık altında sorun ve problem çıkardık. Mesela otopark sorunu var. Pazartesi ve cuma günleri ilçe merkezine aracınızla girmek mümkün değil. Bu sorun elbette giderilecek. Şehirde bir ulaşım problemi var. Merkezden deniz yolu hattına girdiğinde öğrencilerimiz araçları durdurarak seyahat etmek zorunda kalıyor. Gazipaşa'da şehir içi ulaşım yok. Havalimanı birçok bölgeye misafir taşıyan uluslararası bir havalimanı. Oraya yakışan güzel bir yol yapılması elzemdir.

Spor millet için çok önemlidir. Gazipaşalı gençlerimizin ve kadınlarımızın spora olan ilgisini gördük. Dün maçta Gazipaşa Spor'un önemli bir sahaya ihtiyacı olduğunu görmüş olduk. Gazipaşa Spor'a daha donanımlı sahalar oluşturacağız.

Gazipaşa'da başkalaşmadan yapacağız. Yani vatandaşlarımız nasıl bir turizm görmek istiyorsa öyle çalışacağız. Gazipaşa'da çok büyük alanlarımız yok ancak çok katlı izin tahsis edilmiş bir imar alanınız varsa orayı yatırımcıya kapalı tutamazsınız. Nitelikli turist istiyorsanız o zaman Gazipaşa'nın yerlisi kendi alanlarında bungalov tarzı ya da butik otel tarzı tesisler geliştirilmeli. Yani hemşerilerim başkasına satmak zorunda kalmamalı. Vatandaşlarımızın arzuladığı şekilde yapmak yerel yönetimlerin boynunun borcudur.



CUMHUR İTTİFAKI GAZİPAŞA'DA SEÇİM KAZANABİLİR Mİ?



Soruyu soran hanımefendinin "küçük moskova" terimini bir Türk vatandaşı olarak kabul etmiyorum. Adını Gazi Mustafa Kemal'den alan bir ilçeye başka bir ülkenin ismini yakıştırmıyorum. CHP en köklü partilerden bir tanesi. Seçmenimiz onları seçmiş. Siz bir belediyeye başkan seçiyorsunuz, partiye genel başkan seçmiyorsunuz. Merkezi hükümetin kazanımlarının ilçemize inmesi için Gazipaşa'nın kalkınması için Cumhur İttifakı'na yani particilik yapmayan kendi evladına oy vereceğine inanıyorum. Mesele particilik meselesi olursa Gazipaşa'nın Antalya'da parlaması gerekir çünkü büyükşehirle aynı parti. Gazipaşa'nın o zaman ihya olması gerekir. Belediyecilik işi bir gönül işi. Belediye projeyi ürettiğinde istediğini alabilen olacak. 5 yıl boyunca yeniden kaderine terk edemezler. Gazipaşa'nın makus talihini değiştirmek için Cumhur İttifakı'nın adayına destek vereceklerini umuyorum.

Bugün AK Parti İlçe başkanım, MHP İlçe başkanım ve Ülkü Ocakları başkanımla birlikte Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz Bey'i ziyaret ettik. Tebrik ettik ve başarılar diledik. Başkanın müsaadesiyle çalışanlara iyi mesailer diledik. Yani biz hoşgörüyle, nezaketle bir seçim kampanyası yürütüyoruz.



BELEDİYE İŞ MERKEZİ DEĞİŞECEK Mİ?



İçerisinde belediyenin yeri var ama içerisinde çoğunluğu vatandaşa ait mülkler var. Fuar alanı olarak kullanılan, dört direğin üzerinde kurulu, vatandaşa pazar yeri olarak reva görülen bir alan var. Biz Gazipaşa'ya yakışır bir kent meydanı yapacağımız, pazarcılarımızın rahat edeceği bir pazar alanı oluşturacağız. Gazipaşa'da küçük bir belediye hizmet binası var. Şu anda belediye hizmet binaları donanımlı. Çalışanlarına ve vatandaşlarına hizmet vermeli. Kentlere gittiğinizde ilk meydanlara bakarsınız. Gazipaşalı da buna bakıyor. İmkanlar yetersizdir ben bilmem. Ben 2019'da başkan hangi vaatlerde bulunmuş bunlara bakarım. Ne kadarını yapmış diye bakarım. Yaptıklarına teşekkür ederim ama hemşerilerime derim ki yaptıkları bu, yapamadıkları bu. Sizin vicdanınıza bırakıyorum derim.

Seçim koordinasyon merkezimiz haftaya kurulacak. Geçen hafta muhtarlarla bir araya geldim. Yarın akşam bir meslek kuruluşu ile bir araya geleceğim. Şehir ve gazi aileleri ile bir arada olacağım. STK'lar ile bir araya geleceğim. Projelerimizin tamamını 9 Mart'ta, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde basın aracılığıyla vatandaşlarımızın takdirine sunacağım.



TARIM ALANLARI İLE İLGİLİ PROJELERİNİZ VAR MI?



Gazipaşa tarım ve inovasyon merkezi kuracağız. Toprakları daha verimli kullanılabilir hale getireceğiz. Bilinçli tarımı, teknolojik tarımı kullanmak belediyeciliğin en önemli görevlerinden bir tanesi. Gazipaşa'nın verimli toprakları bizim için çok önemli. Eğer bize ulaşmak isterlerse 0532 250 50 19 numaralı telefondan bana ulaşabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi