29 Oca 2024 - 21:11- Magazin G:

Eski sevgilisindan ''Dilber' yorumu

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Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekranlara gelen İnci Taneleri dizisi, payvon sahneleri ile yankı uyandırdı.'Dilber' dansı akım haline gelirken Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den de yorum geldi. Ünlü, "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur" dedi.

Eski sevgilisindan ''Dilber' yorumu mask
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Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekranlara gelen İnci Taneleri dizisi, payvon sahneleri ile yankı uyandırdı. Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi, özellikle de Dilber'in pavyon dansı dikkat çekti.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

'Dilber' dansı akım haline gelirken Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den de yorum geldi. Ünlü, "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen

29 Oca 2024 - 21:11 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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