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'Sibergöz-20' operasyonu: 64 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonlarında 64 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

'Sibergöz-20' operasyonu: 64 gözaltı mask
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 ilde internet üzerinden sanal ortamda 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.

'64 ŞÜPHELİ YAKALANDI'

Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde. Onlara göz açtırmayacaklar. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak 'Sibergöz-20' operasyonları düzenlendi. 64 şüphelinin araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları 'Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan, 'kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaparo ücreti' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu" dedi.

Kaynak: DHA

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29 Oca 2024 - 20:46 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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