29 Oca 2024 - 20:44- Magazin G:

Oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Abdullah'ı Settar Tanrıöğen sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme mask
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Ekranların fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen dün geçirdiği beyin kanaması ile hayranlarını korkutmuştu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen dün yeniden bıçak altına yattı ve 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; şu anda yoğun bakımda olan ve ülkenin dört bir yanından geçmiş olsun mesajları yağan Settar Tanrıöğen’i kızı da bir an olsun hastanede yalnız bırakmıyor.

DİZİDEKİ SAHNELERİ NE OLACAK?

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yapım şirketi Gold Film’in sağlık durumunu yakından takip ettiği Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki bölümündeki sahnelerini geçen hafta tamamlandığı, yeni bölümler için sete dönüş tarihine de yarın doktorlarıyla yapılacak görüşme sonrası karar verileceği öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti’nin oyuncuları geçen cuma gününden beri hastaneye akın ediyor, set dışında kalan zamanlarında dönüşümlü olarak hastanede bekliyor ve Settar Tanröğen’in bir an önce aralarına döneceği günü bekliyor.

Kaynak: KARAR

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29 Oca 2024 - 20:44 - Magazin

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