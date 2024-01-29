Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı!

Yeni sezonun ilk seferine 11 Aralık günü başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar tur operatörleri aracılığıyla biletlerini aylar öncesinden alıyor.

Ankara'dan başlanan ve Kars'ta son bulan Turistik Doğu Ekspresi’yle yaklaşık 30 saatlik yolculuk ve 1 gün tren, 2 gün otel konaklaması için biletleri aylar öncesinden alıyor.

BİR KİŞİLİK YOLCU FİYATLARI10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Doğu Ekspresi ile Kars turları, tur operatörlerinden erken rezervasyon yapıldığında ekstra avantajları da beraberinde getirsene bir kişilik yolcu fiyatları10 bin liradan başlıyor.

Kars turu için saat 15.00’te Ankara eski tren garına gelen vatandaşlar, saat 15.55’te hareket edecek olan TCDD Turistik Doğu Ekspresi yataklı vagonu kompartımanlara yerlerini alarak uzun ve güzel bir tren yolculuğuna başlıyor. Akşam yemeği trenin yemekli vagonunda ekstra olarak alınabiliyor.

Konaklama ise trendeki yataklı odalarda yapılıyor. Geçtiği illerde yolculara gezme ve yöreyi görme imkanları da sunan yaklaşık 30 saatlik yolculuk, Kars’ta sona eriyor.

Kaynak: KARAR