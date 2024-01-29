Yine bisiklet faciası! Otomobilin altında kaldı

Tahsin Bulut (23) yönetimindeki otomobil kavşaktan dönüp, Aydın istikametine seyir halindeyken yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar’ın kullandığı bisiklete çarptı. Kaçar, otomobilin camına çarptıktan sonra yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi.
BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bulut, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.