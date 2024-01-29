- Asayiş

Yine bisiklet faciası! Otomobilin altında kaldı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Baki Kaçar (67), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yine bisiklet faciası! Otomobilin altında kaldı mask
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Tahsin Bulut (23) yönetimindeki otomobil kavşaktan dönüp, Aydın istikametine seyir halindeyken yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar’ın kullandığı bisiklete çarptı. Kaçar, otomobilin camına çarptıktan sonra yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki  otomobile çarparak durabildi.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bulut, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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29 Oca 2024 - 20:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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