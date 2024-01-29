Mahmutlarspor play-off turunda! Başkan Bagışlar: "Alanya'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Mahmutlarspor, bugün oynanan maçta Alanya Belediyespor ile berabere kalarak 23 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı. Mavi beyazlı ekip, Akdeniz Timsahları Spor ile birlikte Alanya'mızı Antalya'da temsil etme hakkı kazandı. Yeni Alanya'ya konuşan Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Mahmutlarspor Başkanı Yılmaz Bağışlar, "Yedi yıllık kulüp başkanlığı sürecimizde tesisleşme ve altyapı anlamında büyük yol katederek Mahmutlar'a çok güzel bir tesis kazandırdık. Hedefimizi 'altyapısı ile büyüyen ve gelişen bir Mahmutlarspor' olarak belirledik. Antrenörümüz Batıkan Gülşen ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.Antalya'da birçok ilçe takımı ile mücadele edecek Mahmutlarspor'un play-off maçlarının takvimi ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Uğur KANBEROĞLU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.