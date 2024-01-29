Alanya'da bir garip dayak vakası: Başkan Sünbül dövdü mü, ayırdı mı?

Yeni Alanya, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül tarafından dövülerek dişleri kırıldığı iddia edilen Levent Ünalan’ın ifadesine ulaştı. Ünalan, ilk ifadesinde "Sünbül ve beraberindekiler dövdü" diyerek Sünbül'den şikayetçi olurken, ağabeyi Bayram Ünalan "Başkan Sünbül kavgayı ayırdı" dedi. Levent Ünalan, son ifadesinde ise Sünbül'le ilgili şikayetini geri aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün Demirtaş’ta gittiği bir düğünde Levent Ünalan adlı şahsı darp ettiği ve ön iki dişini kırdığı yönündeki iddialar Alanya gündemine bomba gibi düştü.

AĞABEYİ: SÜNBÜL KAVGAYI AYIRDI

Darp iddialarına ilişkin ulaştığımız Levent Ünalan’ın ağabeyi Bayram Ünalan, kardeşleri Cumhur ve Levent Ünalan arasında bir gerilim yaşandığını ve çıkan arbede sırasında düğün alanına Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve ekibinin girdiğini aktardı. Bayram Ünalan, Sünbül’ün iddia edildiği gibi kardeşine saldırmadığını, kavgayı ayırmaya çalıştığını ifade etti. Levent Ünalan’ın dişlerinin yine çıkan arbede sırasında kırıldığını belirten Bayram Ünalan, Başkan Sünbül’ün kardeşine vurmadığını belirtti.

SÜNBÜL'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yeni Alanya, olay sonrası Demirtaş Jandarma Karakolu’na giderek ifade veren Levent Ünalan ve tanık Ahmet Ömür Ağaoğlu’nun ilk ifadelerine ulaştı.

Levent Ünalan, ilk ifadesinde şu iddialara yer verdi:

"28 Ocak 2024 günü Demirtaş Belediye Düğün Salonu'nda kardeşim Ali Ünalan’ın düğünündeydik. Saat 20.45 sıralarında diğer kardeşim Cumhur Ünalan ile sözlü tartışmaya başladık ve düğün salonunun önüne çıkarak tartışmaya devam ettik. Saat 21.00 sıralarında birbirimize sesimizi yükselttik ve bir anda 5 araç konvoy şeklinde geldi. Daha sonra ben kardeşimle tartıştığım esnada bahse konu araçlardan, içinde Mustafa Sünbül’ün de bulunduğu şahıslar peş peşe indi ve üzerime gelerek yüzüme yumruklar attılar ve tekmelerle beni yere düşürdüler. Ben yere düştükten sonra tekme ve yumruklarla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya devam ettiler. Daha sonra çevredekiler ayırdılar ve darp eden şahıslar düğün salonunun içine girdikten sonra beni lavaboya götürdüler. Lavaboya gittiğimde ön alt iki dişimin düştüğünü gördüm ve vücudumun çeşitli yerlerinde yara ve morarmalar vardı. Daha sonra cebimdeki cep telefonumun ekranının kırıldığını ve bozulduğunu gördüm. Bir süre sonra Adem Murat Yücel lavaboda yanıma gelerek bana hitaben ‘Kardeşim kusura bakma, bir yanlışlık olmuş’ dedi. Ben de kendisine 'Başkanım, bunu yapan sizin korumalarınız’ dedim. O da bana 'Onlar benim korumam değil’ dedi. Daha sonra ortalama 1.65 boylarında, hafif kilolu, koyu renk takım elbiseli, kravatlı, kirli sakallı ve kumral bir adam lavaboya girerek 'Başkanım neden özür diliyorsun’ dedi ve yanına gelen diğer şahıslar onu apar topar dışarı çıkardı ve Adem Murat Yücel de peşlerinden ayrıldı. Lavabodan dışarı çıktığımda Mustafa Sünbül, Adem Murat Yücel ve bana diğer saldıran şahıslar gitmişti. Düğün salonunda birkaç saat bekleyip kendime geldikten sonra karakola müracaat etmek için salondan çıktım. Olay esnasında kardeşimle tartışırken üzerime gelerek birden beni darp eden şahıslar Mustafa Sünbül ve birlikte geldikleri 3-4 kişiydi. Meydana gelen olayda Adem Murat Yücel’in bir ilgisi yoktur ancak beni darp eden Mustafa Sünbül ve tanımadığım 3-4 şahıstan şikayetçi ve davacıyım."

TANIK: LEVENT ÜNALAN’IN ÜZERİNE GELEREK YÜZÜNE YUMRUKLAR ATTILAR

Tanık olarak ifade veren Ahmet Ömür Ağaoğlu ise şu iddialarda bulundu:

"Demirtaş Belediye Düğün Salonu'nda Ali Ünalan’ın düğünündeydik. Saat 20.45 sıralarında Levent Ünalan ile Cumhur Ünalan sözlü tartışmaya başladılar ve düğün salonunun önüne çıkarak tartışmaya devam ettiler. Saat 21.00 sıralarında bir anda 5 araç, konvoy şeklinde geldi. Daha sonra Levent ile Cumhur tartıştıkları esnada bahse konu araçlardan, içinde Mustafa Sünbül’ün de bulunduğu şahıslar peş peşe indi ve Levent Ünalan’ın üzerine gelerek yüzüne yumruklar attılar ve tekmelerle yere düşürdüler. Yere düştükten sonra tekme ve yumruklarla vücudunun çeşitli yerlerine vurmaya devam ettiler. Daha sonra çevredekiler ve ben olayı ayırmaya gittik. Darp eden şahıslar düğün salonunun içine girdiler. Biz de Levent Ünalan’ı lavaboya götürdük. Lavabo küçük olduğu için ben dışarıda bekledim. O esnada Adem Murat Yücel lavaboya girdi. Bu esnada darp eden şahıslardan bir tanesi Adem Murat Yücel’in arkasından girdi. Yaklaşık beş dakika sonra diğer şahıslar da gelerek lavaboya giren diğer şahsı da apar topar dışarı çıkardı ve Adem Murat Yücel de peşlerinden ayrıldı. Daha sonra Levent Ünalan birkaç saat bekleyip kendine geldikten sonra karakola müracaat etmek için salondan çıktı. Olay esnasında Levent Ünalan’ın üzerine gelerek birden darp eden şahıslar Mustafa Sünbül ve birlikte geldikleri 3-4 kişiydi."

LEVENT ÜNALAN: OLAYIN ETKİSİYLE DARP ETTİKLERİNİ DÜŞÜNDÜM

Levent Ünalan, son ifadesinde ise şöyle konuştu:

"28.01.2024 günü Demirtaş Belediye Düğün Salonu'nda kardeşim Ali Ünalan'ın düğünündeydik. Saat 20.45 sıralarında diğer kardeşim Cumhur Ünalan ile sözlü tartışmaya başladık ve düğün salonunun önüne çıkarak tartışmaya devam ettik. Saat 21.00 sıralarında birbirimize sesimizi yükselttik ve bir anda 5 araç konvoy şeklinde geldi. Daha sonra ben kardeşimle tartıştığım esnada bahse konu araçlardan içinde Mustafa Sünbül'ün de bulunduğu şahıslar peş peşe indi ve yanımıza gelerek bizi ayırmaya çalıştıkları esnada arbede yaşandı. Ben olayın etkisiyle beni darp ettiklerini düşündüm fakat Mustafa Sünbül ve yanındaki isimlerini bilmediğim şahıslar beni darp etmediler, kargaşayı önlemek için ayırmaya çalıştılar. Benim Mustafa Sünbül ve yanındaki ismini bilmediğim şahıslar ile herhangi bir husumetim yoktur. Mustafa Sünbül ve yanındaki şahıslardan şikayetçi ve davacı değilim." (Kübra KAŞ)