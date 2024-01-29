Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi

Astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Hollandalı astrofizikçi Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken tarafından kurulan ve 26 Ağustos 1963'te İncek'te resmi açılışı yapılan Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye, 'Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi' ismi verilmesi teklifi, 624. Senato Toplantısında senato üyelerinin onayına sunuldu. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.