- Gündem

Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Üniversitesinde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı Kreiken Rasathanesi'nin yer aldığı yerleşkeye, 'Türkiye'nin ilk astronotu' olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın ismi verildi.

Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Hollandalı astrofizikçi Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken tarafından kurulan ve 26 Ağustos 1963'te İncek'te resmi açılışı yapılan Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye, 'Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi' ismi verilmesi teklifi, 624. Senato Toplantısında senato üyelerinin onayına sunuldu. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: DHA

# uzay, Alper Gezeravcı , ankara

29 Oca 2024 - 19:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı! mask
Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı!
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi mask
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi
Deniz seferleri iptal edildi mask
Deniz seferleri iptal edildi
11 mahalle karantinaya alındı mask
11 mahalle karantinaya alındı
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak'' mask
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak''
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti mask
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber