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DEM Parti, 96 adayını açıkladı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerinde 3’ü büyükşehir 96 merkezin belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

DEM Parti, 96 adayını açıkladı mask
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DEM Parti, Diyarbakır’da bir otelin konferans salonunda aday tanıtım programı düzenledi. Programa DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile parti yetkilileri, partililer ve adayları katıldı. Programda  3’ü büyükşehir 11 il ile birlikte 96 bölgenin adayları tanıtıldı. Buna göre Büyükşehir Belediyelerinden Diyarbakır’da Eş Belediye Başkan adayları Doğan Hatun ve Serra Bucak, Mardin’de Ahmet Türk ve Devrim Demir, Van’da Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, diğer illerde de Ağrı’da Hazal Aras ve Memet Akkuş, Bitlis’te Enver Barin ve Sümeyye Kızıltepe, Hakkari’de Mehmet Sıddık Akış ve Viyan Tekce, Iğdır’da Mehmet Nuri Güneş ve Nejla Kum, Kars’ta Kenan Karahancı ve Arzu Savaş Derman, Siirt’te Mehmet Kaysi ve Safiye Alagaş, Bingöl’de Aydın Bürçün, Muş’ta Sırrı Söylemez, Şırnak’ta Turan Saltan oldu.

Kaynak: DHA

# başkan, Belediye, türk, aday

29 Oca 2024 - 19:03 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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