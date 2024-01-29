11 mahalle karantinaya alındı

Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bugün koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiçek hastalığının görülmesi üzerine bölgede karantina kararı aldı. Çiçek hastalığı nedeniyle Acıpayam ilçesinin kırsal mahalleleri olan Yeniköy, Bademli, Yeşildere, Yumrutaş, Bedirbey, Köke, Akalan, Pınaryazı, Uçarı, Oğuz ve Corum mahalleleri karantinaya alındı, hayvan giriş ve çıkışı durduruldu. Ayrıca Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı da küçükbaş hayvanlara kapatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.