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11 mahalle karantinaya alındı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine kırsal bölgedeki 11 mahalle karantinaya alındı. Ayrıca Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı da küçükbaş hayvanlara kapatıldı.

11 mahalle karantinaya alındı mask
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Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bugün koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiçek hastalığının görülmesi üzerine bölgede karantina kararı aldı. Çiçek hastalığı nedeniyle Acıpayam ilçesinin kırsal mahalleleri olan Yeniköy, Bademli, Yeşildere, Yumrutaş, Bedirbey, Köke, Akalan, Pınaryazı, Uçarı, Oğuz ve Corum mahalleleri karantinaya alındı, hayvan giriş ve çıkışı durduruldu. Ayrıca Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı da küçükbaş hayvanlara kapatıldı.

Kaynak: DHA

# İlçe

29 Oca 2024 - 18:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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