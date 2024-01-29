Adı Hull City ile anılıyordu: Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de yayımlanan "Beyaz Futbol" programında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Acun Ilıcalı, "Çok yoğun bir dönemden geçiyoruz hem yayın olarak hem de transfer olarak çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Müthiş bir transfer Sacha Boey transferi. Ülkemizde transfer tabanı 20 milyon Euro'ydu, şimdi bu sayede 30 milyon Euro'ya çıktı gibi duruyor" açıklamasını yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

Hull City'de transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Ilıcalı, "Hull City olarak önemli bir galibiyet aldık Sunderland'i yenerek. 6 eksiğimiz vardı bizim, 2 hafta yok şu an maç İngiltere'de. 4'ü geliyor takıma, inşallah play-off'a kalacağız. Yeni tansferler de gelecek, oynadığımız oyun ümit veriyor" dedi.

Trabzonspor'da kadro dışı kalan milli futbolcu Abdülkadir Ömür'le görüşmelerin olumlu devam ettiğini belirten ünlü isim, "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir tutara transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha atmadık. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet