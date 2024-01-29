Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobildeki sürücü Ramazan Gürler (27) ile yanındaki Pınar Çağla Tuna (17), hayatını kaybetti.
Kaza, Eskişehir-Konya Çifteler Sakaryabaşı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Gürler, kullandığı 11 ABH 915 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, savrularak takla attı. Yan yatarak hurdaya dönen araçtaki Ramazan Gürler ile yanındaki Pınar Çağla Tuna, ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler ile Tuna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.