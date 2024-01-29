29 Oca 2024 - 18:00- Teknoloji G:

Alper Gezeravcı ISS'de 'Message' deneyine başladı

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Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bugün 'Message' deneyini yapacak.

Alper Gezeravcı ISS'de 'Message' deneyine başladı mask
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Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ISS'deki çalışmalarına devam eden Gezeravcı, deneylerine devam ediyor. Gezeravcı'nın bugünkü 'Message' deneyiyle, mikro yer çekimi altında astronot bağışıklık sistemlerinin tepkilerini tahlil etmek ve uzun vadeli uzay görevlerinin sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılması hedefleniyor. Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taşkın'ın proje yöneticisi olduğu deney, Alper Gezeravcı'nın ISS'de geçireceği 14 gün boyunca mikro yer çekimi koşullarında bağışıklık hücrelerinin nasıl davrandığını, 25 bin genin yer çekimsiz ortamda nasıl etkilendiğini anlamak için tasarlandı. Bu deney, uzayda yaşamın temel sağlık boyutlarına ilişkin kritik anlayışları derinleştirerek gelecekteki uzay misyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya katkıda bulunacak. Gezeravı bu deneyle, ISS'de gerçekleştireceği 13 deneyden 8'incisini gerçekleştirmiş olacak.

Kaynak: DHA

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29 Oca 2024 - 18:00 DHA Ankara- Teknoloji

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