Galatasaraylı yıldız Roma'ya transfer oluyor

Galatasaray'da Angelino ile yollar ayrılıyor.
Leipzig ve Galatasaray, İspanyol sol bekin sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşma sağladı. Angelino, Galatasaray'daki sözleşmesini feshedip Roma'ya gidecek ve sezonun ikinci yarısını İtalyan ekinde tamamlayacak.
Roma'yla yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunuyor.
27 yaşındaki sol bek kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
ANGELINO'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Sarı-kırmızılı takıma bu sezonun başında Leipzig'den kiralanan Angelino, 19 maçta forma giydi.
27 yaşındaki sol bek bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Kaynak: NTV Spor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.