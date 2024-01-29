- Spor

Galatasaraylı yıldız Roma'ya transfer oluyor

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Galatasaray ve Leipzig, Angelino'nun Roma'ya transferi için anlaştı. Angelino, Galatasaray'daki kontratını feshedip İtalyan ekibiyle sözleşme imzalayacak.

Galatasaraylı yıldız Roma'ya transfer oluyor mask
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Galatasaray'da Angelino ile yollar ayrılıyor.

Leipzig ve Galatasaray, İspanyol sol bekin sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşma sağladı. Angelino, Galatasaray'daki sözleşmesini feshedip Roma'ya gidecek ve sezonun ikinci yarısını İtalyan ekinde tamamlayacak.

Roma'yla yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunuyor.

27 yaşındaki sol bek kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

ANGELINO'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Sarı-kırmızılı takıma bu sezonun başında Leipzig'den kiralanan Angelino, 19 maçta forma giydi.

27 yaşındaki sol bek bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak: NTV Spor

# angelino, Galatasaray, Roma, transfer, spor

29 Oca 2024 - 17:55 - Spor

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