İşçi servis minibüsü tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tıra arkadan çarpan işçi servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun- Arsuz kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 C 9012 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı yöne giden tıra arkadan çarpıp, karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada, minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.