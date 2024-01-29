29 Oca 2024 - 17:56- Gündem G:

İşçi servis minibüsü tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'da işçi servis minibüsü tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İşçi servis minibüsü tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tıra arkadan çarpan işçi servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun- Arsuz kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 C 9012 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı yöne giden tıra arkadan çarpıp, karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada, minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Hatay, kaza, Tır, Minibüs, Saat, ilgili, Polis, sağlık, kişi

29 Oca 2024 - 17:56 DHA Hatay- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı! mask
Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı!
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi mask
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi
Deniz seferleri iptal edildi mask
Deniz seferleri iptal edildi
11 mahalle karantinaya alındı mask
11 mahalle karantinaya alındı
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak'' mask
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak''
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti mask
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber