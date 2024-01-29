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Karısının çıplak pozlarını paylaşmıştı; sonraki hamlesi herkesi şaşırttı

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Magazinsel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ABD’li rapçi Kanye West eşi Bianca Censori'nin müstehcen pozlarını paylaşıyordu. West şimdi de karısına şimdi de bir yasak getirdi.

Karısının çıplak pozlarını paylaşmıştı; sonraki hamlesi herkesi şaşırttı mask
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Kim Kardashian ile evliliğini bitirdikten sonra Bianca Censori ile evlenen Kanye West, bu evlilikle çok sık bir şekilde gündeme geliyor. 

Geçtiğimiz günlerde müstehcen kıyafetlerinden dolayı tepki çeken Censori, bu sefer de çıplak pozlar verdi. Kanye West de eşinin pozlarını milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.

SOSYAL MEDYAYI YASAKLADI

Kanye West'in, eşi Bianca Censori'yi olumsuz yorumlardan korumak için sosyal medyayı kullanmasını yasakladı. Genç modacının arkadaşları kararı Bianca Censori'yi daha da 'izole etmek' için başka taktik olduğunu düşündü.

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, Sosyal

29 Oca 2024 - 17:33 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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