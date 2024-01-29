Karısının çıplak pozlarını paylaşmıştı; sonraki hamlesi herkesi şaşırttı

Kim Kardashian ile evliliğini bitirdikten sonra Bianca Censori ile evlenen Kanye West, bu evlilikle çok sık bir şekilde gündeme geliyor.
Geçtiğimiz günlerde müstehcen kıyafetlerinden dolayı tepki çeken Censori, bu sefer de çıplak pozlar verdi. Kanye West de eşinin pozlarını milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.
SOSYAL MEDYAYI YASAKLADI
Kanye West'in, eşi Bianca Censori'yi olumsuz yorumlardan korumak için sosyal medyayı kullanmasını yasakladı. Genç modacının arkadaşları kararı Bianca Censori'yi daha da 'izole etmek' için başka taktik olduğunu düşündü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.