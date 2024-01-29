29 Oca 2024 - 17:28- Dünya G:

Sert iniş yapan uçakta korku dolu anlar!

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ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması nedeniyle 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sert iniş yapan uçakta korku dolu anlar! mask
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CNN'in haberine göre, American Airlines'ın 271 sefer sayılı Los Angeles-Hawaii uçuşunda iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle sorun yaşandı. 

6 KİŞİ YARALANDI

İçinde 167 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunduğu uçağın sert iniş yapması sonucu 1 yolcu ve 5 uçuş görevlisi yaralandı. Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 

KULLANIM DIŞI BIRAKILDI

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın tedbir amaçlı kullanım dışı bırakıldığı belirtildi. Sert inişin sebebi inceleneceği bildirildi. 

Kaynak: CNN

# kişi, sağlık, Hava

29 Oca 2024 - 17:28 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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