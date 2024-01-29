Sert iniş yapan uçakta korku dolu anlar!

CNN'in haberine göre, American Airlines'ın 271 sefer sayılı Los Angeles-Hawaii uçuşunda iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle sorun yaşandı.

6 KİŞİ YARALANDI

İçinde 167 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunduğu uçağın sert iniş yapması sonucu 1 yolcu ve 5 uçuş görevlisi yaralandı. Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

KULLANIM DIŞI BIRAKILDI

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın tedbir amaçlı kullanım dışı bırakıldığı belirtildi. Sert inişin sebebi inceleneceği bildirildi.

Kaynak: CNN