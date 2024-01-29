İYİ Parti Antalya Büyükşehir Adayı Alanya'ya geldi

ZİYARETLE ilgili İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün; İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Dr. Nesrin Ünal, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er ve yönetim kurulu üyelerimize Alanya İlçe Başkanlığımızda hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri süreci için çalışmalar ve programlar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Kendilerine nazik ziyaretleri ve güzel sohbetleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.