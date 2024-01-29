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İYİ Parti Antalya Büyükşehir Adayı Alanya'ya geldi

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İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er'i ziyaret Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Nesrin Ünal, seçim süreci ile ilgili istişare yaptı

İYİ Parti Antalya Büyükşehir Adayı Alanya'ya geldi mask
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ZİYARETLE ilgili İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün; İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Dr. Nesrin Ünal, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er ve yönetim kurulu üyelerimize Alanya İlçe Başkanlığımızda hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri süreci için çalışmalar ve programlar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Kendilerine nazik ziyaretleri ve güzel sohbetleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Oca 2024 - 17:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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