- Asayiş

Saldırıda kullanılan silaha ait parçalar bulundu

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İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı düşünülen silaha ait parçalar bulundu.

Saldırıda kullanılan silaha ait parçalar bulundu mask
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Sarıyer'de dün Pazar ayini sırasında 2 kişi tarafından Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan saldırganlar yakalanırken olayda kullanılan silahlar bulunamamıştı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda yaptığı aramalarda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen silah parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

# kişi, pazar

29 Oca 2024 - 17:05 - Asayiş

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