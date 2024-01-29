29 Oca 2024 - 16:55- Dünya G:

Korkunç olay! Öğrenci, arkadaşı tarafından okul bahçesinde bıçaklandı

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Tayland'da 14 yaşındaki bir öğrenci, bir diğer arkadaşını okulun bahçesinde tüm öğrencilerin arasında defalarca bıçaklayarak öldürdü.

13 yerinden bıçakladı mask
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Tayland’ın başkenti Bangkok'ta bulunan Narknarwaoumtump okulunun bahçesinde sabah saatlerinde bayrak töreni sırasında yaşanan olayda 14 yaşındaki bir erkek öğrenci, aynı yaşlardaki arkadaşına bıçakla saldırdı.14 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

VALİ'DEN ZİYARET 

Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin meyve bıçağını okula çantasının içinde soktuğu tespit edildi.Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrası saldırının gerçekleştirdiği okulu ziyaret ederken Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt polis ekipleri ve okul yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Oca 2024 - 16:55 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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