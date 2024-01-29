29 Oca 2024 - 16:55- Dünya

Korkunç olay! Öğrenci, arkadaşı tarafından okul bahçesinde bıçaklandı

Tayland'da 14 yaşındaki bir öğrenci, bir diğer arkadaşını okulun bahçesinde tüm öğrencilerin arasında defalarca bıçaklayarak öldürdü.