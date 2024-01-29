Mini kırmızı elbisesiyle gündeme oturdu

Uzun bir süredir oyunculuk kariyerinden çok sosyal medyaya önem veren ünlü oyuncu Merve Boluğur, ekranda yer almamasına rağmen gündemden düşmek bilmiyor. Oyunculuğu bir kenara bırakıp sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündeme gelen Merve Boluğur, salaş tarzı nedeniyle eleştiriliyordu. Ünlü oyuncu şimdi de kırmızı mini elbisesiyle gündeme oturdu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Oyuncu, kırmızı mini elbisesi ve siyah botlarıyla objektif karşısına geçti. Sosyal medyada bu pozlarla gündem olan oyuncuya çok sayıda yorum geldi.

Kaynak: Haber Merkezi