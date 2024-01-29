Cem Karaca'nın Gözyaşları fiilminin galasından sonra oyuncular birbirine girdi

Türkiye'nin en beğenilen oyuncuları arasında yer alan Melisa Aslı Pamuk, sık sık partnerleriyle sorun yaşamasıyla gündeme geliyor. 26 Ocak'ta vizyona giren Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde İsmail Hacıoğlu ile başrolleri paylaşan Pamuk, bu filmin galasına da katılmayarak gündem olmuştu.

Bu kez bir bahane öne atmayan Pamuk için İsmail Hacıoğlu "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" sözlerini sarf etmişti.

ENGELLEDİ

Bu sözler sonrası Melisa Aslı Pamuk sessizliğini koruyarak herkesi şaşırtan bir hamlede bulunarak İsmail Hacıoğlu'nu engelledi.

Kaynak: Haber Merkezi