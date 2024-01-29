10 yıl hapis cezasıyla aranan kadın saklandığı yer şoke etti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 farklı suçtan kaydı bulunup, 'dolandırıcılık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI
Bu kapsamda belirlenen eve düzenlenen operasyonda A.C., saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.