- Asayiş

10 yıl hapis cezasıyla aranan kadın saklandığı yer şoke etti

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Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. (32) isimli kadın, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

10 yıl hapis cezasıyla aranan kadın saklandığı yer şoke etti mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 farklı suçtan kaydı bulunup, 'dolandırıcılık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI

Bu kapsamda belirlenen eve düzenlenen operasyonda A.C., saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine gönderildi. 

Kaynak: DHA

# Emniyet, Polis

29 Oca 2024 - 16:35 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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