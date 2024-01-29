Alanya'da kamyon alev aldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. (38) idaresindeki 07 BEY 997 plakalı kamyonun seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark edip kamyonu yolun kenarında durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kamyonda maddi hasar oluştu.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.