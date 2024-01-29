Alanya’da o cadde pislik içinde kaldı!

Cikcilli Mahallesi’nde yaya ve trafik açısından yoğun olan Eğriköprü Caddesi, yağan her yağmurun ardından sular altında kalıyor. Yanı sıra yağmurun yağmadığı günlerde de rögarlar taşmaya devam ediyor. Özellikle taşan rögarlardan çıkan pis su ve dayanılmaz koku çevre sakinlerini çileden çıkardı. Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını belirten çevre sakinleri, “Bu pisliğe artık dayanamıyoruz. Pis kokunun yanı sıra sağlığımızda tehlikede. Çünkü rögardan taşan su çok kötü kokuyor. Kokudan evlerimizin pencerelerini açamıyoruz. O kadar vergi veriyoruz fakat yıllardır bu problem devam ediyor. Bir an önce çözülmesini istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi. Aynı zamanda caddenin sürekli ıslak olması da motosiklet sürücüleri için kazaya davetiye çıkarıyor.