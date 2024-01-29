Yargı'ya flaş transfer!

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, 3. sezonunda da pazar akşamlarının reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor. Ay Yapım’ın Emmy Ödüllü dizisinin kadrosuna son olarak yeni başsavcı olarak usta tiyatrocu Naşit Özcan katılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; şimdi de dizinin yeni emniyet amiri belli oldu.

Başarılı oyuncu Sermet Yeşil, Sema Ergenekon’un yazdığı fenomen dizinin yeni emniyet amiri Kubilay olarak Yargı seyircisinin karşısına çıkacak.

Kaynak: KARAR