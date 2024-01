'Türkiye'nin en ucuz simidi Alanya'da'

Alanya'da simit fiyatı, yapılan son zamlarla birlikte 7 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Yapılan yüzde 40'lık zam vatandaşlarda tepkiye neden oldu. Gençlik yıllarından itibaren sanayide simitçilik yapan Abdullah Arslantaş, gelen zamlarda ilgili Dim TV'ye konuştu. Arslantaş, maliyetlerin sürekli arttığını, üreticilerin enflasyon karşısında ezildiğini dile getirdi. Gelen zammın vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandığını belirten usta, isteyerek yapılan bir zam olmadığını belitti. Arslantaş'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

'ENFLASYON BU KADAR ARTMASAYI SİMİT 3,5 TL OLURDU'

"Bizim hesabımıza göre eğer enflasyon bu kadar artmamış olsaydı. Ortalama 3,5 TL olması gerekiyordu. 2019 yılında 1,25 TL'ydi. Her sene 50 kuruş ya da 1 TL artıyordu ama enflasyon çok yüksek olduğu için 10 TL'yi buldu. Türkiye'nin en ucuz simit satan yeri Alanya şu anda. Antalya 12,5 TL, Ankara 15 TL, İstanbul aynı şekilde. Bir de yılbaşından bu yana bu fiyatlarda, yeni değil. Antalya yılbaşından bu yana 9 TL'ye satıyordu. Biz daha yeni 10 TL yaptık. Yani zammın karşısında öyle çok eziliyoruz ki tüpe 20 günde bir zam geliyor. Şu anda 2 bin 550 TL'ye sanayi tüpü alıyoruz. Odunun tonu 2 ay önce 3 bin TL iken şu anda 5 bin TL. Susam 90 TL, un 900 TL. Yani enflasyonun altında eziliyoruz. Bu içimizden gelerek yaptığımız bir zam değil. Almazsan veremezsin. Mecburen karşılamaya çalışıyoruz. Bizim işimiz bu, başka ne yapabiliriz ki? Ben emekli olmuşum bana verilen 11 bin TL para. 11 bin TL ile nasıl geçineceksin, Alanya'da ev kirası kaç para olmuş? Çalışan bir ustanın yevmiyesi bin 250 TL. Yoksa çalışmam diyor, o çalışmazsa sen zaten ölü demeksin. Adam bulamıyorsun, hepsi zaten gurbetçi."

'VATANDAŞ BUNA DA ALIŞIR'

Vatandaşların ilk başlarda fiyata tepki gösterdiğini dile getiren Abdullah Arslantaş, "10 TL olduktan sonra biraz tepki aldı ama bilemeyiz bunu zaman gösterir. Tepki her zaman olur ama zamanla her şeye alışıldığı gibi buna da alışılır. Meyve sularına biz para yetiştiremez olduk. Her 15 günde bir meyve sularına zam geliyor. Artık enflasyonun karşısında ne yapacağımızı şaşırdık." dedi.