Türkiye'de bir ilk! Ev sahipleri dikkat... Artık her binaya takılacak

Deprem uzmanları İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdağ gibi sanayi kentlerinin bulunduğu şehirleri beklenen Marmara depremi için uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Ekonomim'in haberine göre, MATAN bünyesinde geliştirilen ivmeölçerler Marmara Bölgesi'ndeki her binanın depreme dayanıklılığını ölçecek. Bu veriler sayesinde binalar güçlendirilecek mi yoksa yıkılacak mı gibi kritik kararlar alınabilecek.

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Fr. Cenk Yaltırak, ivmeölçerlerin önemini şu sözlerle anlattı

"İvmeölçerler, binaların deprem sırasında ne kadar sallandığını ölçerek, yapının depreme dayanıklılığını belirlememizi sağlıyor. Bu veriler sayesinde, binalar için güçlendirme veya yıkım kararı verirken çok daha sağlıklı kararlar ala bileceğiz."

Pro. Yaltırak, ivmeölçerlerin fiyatını 600 doların altına indirmeye çalıştıklarını ve 100 binden fazla fazla cami, okul ve binaya takılmasını mümkün gördüklerini belirtti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Matam'ın geliştirdiği ivmeölçerler, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. İvmeölçerler, Marmara Bölgesi'nde depremde can ve mal kaybı riskini azaltmaya önemli katkılar sağlayacak.

İVMEÖLÇERİN FAYDALARI NELER OLACAK?

Marmara Bölgesi'ndeki her bnanın depreme dayanıklılığını ölçerek, yapıların güçlendirilmesi veya yıkılması gibi kritik kararlar alınmasına yardımcı olacak

Deprem riskini azaltmaya ve can kayıplarını önlemeye katkıda bulunacak.

Ekonomik tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de binlerce bina yıkılmış, 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı.

6 Şubat (2023) Kahramanmaraş merkezli depremlerde de 11 çevre il yıkılmış 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanmıştı.