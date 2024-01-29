- Gündem

Türkiye'de bir ilk! Ev sahipleri dikkat... Artık her binaya takılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İş Bankası tarafından kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Marmara Bölgesi'nde olası bir depreme karşı yeni bir önlemi hayata geçirdi. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Fr. Cenk Yaltırak, ivmeölçerlerin Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını söyleyerek her binaya takılacağını böylece depremde can ve mal kaybı riskinin azaltılacağını söyledi.

Türkiye'de bir ilk! Ev sahipleri dikkat... Artık her binaya takılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Deprem uzmanları İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdağ gibi sanayi kentlerinin bulunduğu şehirleri beklenen Marmara depremi için uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Ekonomim'in haberine göre, MATAN bünyesinde geliştirilen ivmeölçerler Marmara Bölgesi'ndeki her binanın depreme dayanıklılığını ölçecek. Bu veriler sayesinde binalar güçlendirilecek mi yoksa yıkılacak mı gibi kritik kararlar alınabilecek.

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Fr. Cenk Yaltırak, ivmeölçerlerin önemini şu sözlerle anlattı

"İvmeölçerler, binaların deprem sırasında ne kadar sallandığını ölçerek, yapının depreme dayanıklılığını belirlememizi sağlıyor. Bu veriler sayesinde, binalar için güçlendirme veya yıkım kararı verirken çok daha sağlıklı kararlar ala bileceğiz."

Pro. Yaltırak, ivmeölçerlerin fiyatını 600 doların altına indirmeye çalıştıklarını ve 100 binden fazla fazla cami, okul ve binaya takılmasını mümkün gördüklerini belirtti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK
Matam'ın geliştirdiği ivmeölçerler, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. İvmeölçerler, Marmara Bölgesi'nde depremde can ve mal kaybı riskini azaltmaya önemli katkılar sağlayacak.

İVMEÖLÇERİN FAYDALARI NELER OLACAK?
Marmara Bölgesi'ndeki her bnanın depreme dayanıklılığını ölçerek, yapıların güçlendirilmesi veya yıkılması gibi kritik kararlar alınmasına yardımcı olacak

Deprem riskini azaltmaya ve can kayıplarını önlemeye katkıda bulunacak.

Ekonomik tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de binlerce bina yıkılmış, 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı.

6 Şubat (2023) Kahramanmaraş merkezli depremlerde de 11 çevre il yıkılmış 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanmıştı.

# türkiye, devam, İstanbul, kişi, deprem, kocaeli, Tekirdağ, Olacak

29 Oca 2024 - 15:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı! mask
Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı!
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi mask
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi
Deniz seferleri iptal edildi mask
Deniz seferleri iptal edildi
11 mahalle karantinaya alındı mask
11 mahalle karantinaya alındı
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak'' mask
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak''
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti mask
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber