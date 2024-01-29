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Alanya’da kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçaklandı

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Alanya’da bir kişi, 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Alanya’da kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçaklandı mask
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OLAY Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. A.M.Ş.(31) isimli şahıs iddiaya göre iki grup arasındaki kavgayı ayırmak istedi. A.M.Ş, kavga esnasında sağ elinden bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. ( Haber MERKEZİ)

# sağlık, acil, haber, Kavga

29 Oca 2024 - 14:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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