OLAY Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. A.M.Ş.(31) isimli şahıs iddiaya göre iki grup arasındaki kavgayı ayırmak istedi. A.M.Ş, kavga esnasında sağ elinden bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. ( Haber MERKEZİ)
- Asayiş
Alanya’da kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçaklandı
Alanya’da bir kişi, 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.