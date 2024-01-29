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Alanya bir ustasını daha kaybetti

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Alanya’da pastacılık alanında imza attığı başarılı çalışmalarla sektörde isim yapan Mehmet Mutlu, lenf kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti

Alanya bir ustasını daha kaybetti mask
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EDİNİLEN bilgiye göre aslen Konyalı olan Mehmet Mutlu (67), bir süredir lenf kanseri ile mücadele ediyordu.

Alanya’da aralarında Alantur ve Panoroma Otelin de bulunduğu çok sayıda turizm tesisinde pastacılık alanında çalışan Mehmet Mutlu, lenf kanserine karşı verdiği savaşı kaybetti. Mutlu’nun cenazesi ikindi namazını müteakip Hacı Memişler Camii’nden alınarak Cikcilli Mezarlığı’na defnedilecek.

Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler. (Ramazan ÖZDEMİR)

# Alanya

29 Oca 2024 - 14:19 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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