Alanya’da kar esareti: Mahsur kalan 20 vatandaş daha kurtarıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekiplerinin kış mesaisi devam ediyor. Alanya’nın Gökbel Yaylası’nda hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede birçok vatandaş araçlarının içinde mahsur kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Jandarma ile koordineli bir şekilde yolda kalan araçları iş makinesi yardımıyla güvenli bölgeye çekti. Gece geç saatlere kadar devam çalışmalar neticesinde 15 araç ve içinde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı. Bölgede zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendilerine desteğe gelen Büyükşehir ekiplerine ve Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.
BUZLANAN YOLA TUZLAMA
Öte yandan, hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası Alanya Taşatan grup yolu, Hacı beleni ve Erikçiler yolunun bazı bölümlerinde don sonrası buzlanma meydana geldi. Trafik akışının durduğu bölgeye kısa sürede intikal eden Büyük Belediyesi Kırsal ekipleri, buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. (Antalya BŞB/BÜLTEN)
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekiplerinin kış mesaisi devam ediyor. Alanya’nın Gökbel Yaylası’nda hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede birçok vatandaş araçlarının içinde mahsur kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Jandarma ile koordineli bir şekilde yolda kalan araçları iş makinesi yardımıyla güvenli bölgeye çekti. Gece geç saatlere kadar devam çalışmalar neticesinde 15 araç ve içinde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı. Bölgede zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendilerine desteğe gelen Büyükşehir ekiplerine ve Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.